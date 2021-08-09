Губернатор Краснодарского края выразил соболезнование в связи со смертью Виктора Лихоносова

Фото: Виктор Лихоносов

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев выразил соболезнование в связи со смертью Виктора Лихоносова. Легендарный писатель, автор романа «Наш маленький Париж», который посвящен краевой столице, ушел из жизни на 86-м году жизни. Это случилось сегодня ранним утром.

– Имя Виктора Ивановича неразрывно связано с краем. Он всю свою жизнь писал об истории Кубани, казаках. Был настоящим патриотом, искренне и беззаветно любившим свой родной край, своих земляков. Виктор Лихоносов воспел кубанскую землю, создав литературный памятник Екатеринодару-Краснодару. Очень горько, когда от нас уходят такие великие люди. Мои соболезнования родным и близким Виктора Ивановича. Он навсегда останется в нашей памяти светлым, искренним и жизнерадостным человеком, – сказал глава региона.

Губернатор Краснодарского края подчеркнул, что Виктор Лихоносов оставил после себя великое наследие, которое будет служить людям.

Отметим, что легендарный писатель скончался сегодня утром. По словам источника «КП» – Кубань», он болел коронавирусом и находился на ИВЛ.

Около трех недель Виктор Лихоносов пробыл в Краевой клинической больнице №1. Туда его госпитализировали с супругой, которая впала в кому.