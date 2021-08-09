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814 человек продолжают лечение в ковидных госпиталях Краснодара. На самоизоляции остаются свыше 3000 жителей краевого центра. Об этом стало известно во время главной городской планерки.

- В инфекционных стационарах краевой столицы получают лечение 814 человек с подтвержденным диагнозом, - сообщила Светлана Харламова.

За время пандемии коронавируса положительный тест на COVID-19 подтвердился у 17 680 жителей Краснодара. Уже выздоровели 85% от общего числа заразившихся – 15 062 гражданина. Поэтому эпидемиологическая обстановка в мегаполисе еще остается напряженной.

Отмечается, что за время массовой вакцинации населения прививку от COVID-19 поставили почти 350 тысяч жителей краевого центра. Это 42% от общего числа взрослого населения Краснодара.