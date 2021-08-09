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Общество9 августа 2021 13:31

В Сочи росгвардейцы разняли драку в отеле

Что стало причиной конфликта, сейчас выясняют правоохранители
София ФОМЕНКО
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Фото: пресс-служба ГУ Росгвардии по Краснодарскому краю

Фото: пресс-служба ГУ Росгвардии по Краснодарскому краю

Драка случилась вечером 8 августа на территории одного из отелей Сочи в переулке Октябрьском. Там трое мужчин начали спорить с постояльцем, после чего завязалась потасовка. Сотрудники Росгвардии вовремя подоспели к месту конфликта, разняли участников и отправили хулиганов в полицию. Об этом сообщает пресс-служба ГУ Росгвардии по Краснодарскому краю.

- Задержанных передали сотрудникам полиции для дальнейшего разбирательства, - сообщили «КП» -Кубань» в ведомстве.

Сейчас правоохранители уточняют точные причины случившегося.