Мощный ливень превратил улицы Сочи в огромные реки

Гроза в Адлере. Фото: instagram.com/woglinde

Наводнение в Сочи стало уже третьим для курорта за год. Мощные ливни обрушились на курорт прошлой ночью. За пару часов в городе выпала как минимум недельная норма осадков.

Из-за дождя даже подтопило федеральную трассу. Под воду ушел участок из Адлера в Сочи. На кадрах в социальных сетях видно, как машины перегородили дорогу. Они включили «аварийку», когда вода подошла к порогам.

- Самые смелые на джипах пытались проехать, – говорили очевидцы. – Остальные разворачивались и ехали обратно.

Основной удар стихии пришелся на район Чайсовхоза. Местные жители забили тревогу в два часа ночи, когда вода стала подступать к домам. Они экстренно перегоняли машины подальше от бурных потоков.

- Кто-то сладко спал под шум дождя, а у кого-то полным ходом шла эвакуация машин, – писали в социальных сетях.

По словам местных жителей, сейчас вода на курорте уходит. Но ливни будут продолжаться еще минимум два дня.