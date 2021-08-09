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Общество9 августа 2021 14:33

На Кубани еще три поселка получили спецавто для скорой помощи

Всего амбулаторные службы региона должны получить 52 таких машины
София ФОМЕНКО
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Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края

Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края

В Краснодарском крае продолжается поставка автомобилей в отдаленные районы региона. Так, 9 августа по одному авто «Нива» получили Кавказская, Тихорецкая и Калининская центральные районные больницы. Всего таких машин должно быть в регионе 52.

- Именно «Нива» имеет высокую проходимость, поэтому машины смогут обслуживать любые районы, - сказал главный врач Калининской больницы Аксендий Арзиди.

Всего же в этом году для медучреждений закупят 299 машин, из них 89 отечественных уже на месте.