Как узнать целевое назначение земельного участка

Кадастровая палата Кубани

Все земли в России разделены на несколько категорий. Они определены по целевому назначению. Эта категория определяет цели использования участка. Она устанавливается законодательством.

Например, использовать земельные участки можно только по установленному виду строительства. Собственник имеет возможность лично определить это. Но он должен опираться на виды, которые установлены в конкретной территориальной зоне, к которой относится участок.

Существует классификатор видов использования земельных участков. Он утвержден и согласован приказом Росреестра от 10 ноября 2020 года № П/0412.

Отмечается, что вид использования участка – важный фактор, который влияет на его кадастровую стоимость. Если владелец принял решение о смене вида, она может измениться.

Отметим, что кадастровая стоимость – база для исчисления земельного налога, расчета платы за аренду земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности, выкупной цены, государственной пошлины при вступлении в наследство.

В основном участок покупают для определенных целей, для возведения жилого дома. Тогда нужно убедиться, что строительство объекта разрешено на этой земле. Если человек приобрел участок с видом на возведение дома, но открыл там магазин, это считается нарушением законодательства.

Нецелевое использование участка грозит штрафом или изъятием объекта. В этом случае основанием может служить факт неиспользования участка для заявленной цели в течение трех лет.

Специалисты напоминают, что во время использования участка недопустимо нанесение вреда окружающей среды. Это правило не зависит от целевого назначения территории.

Отмечается, что у собственника есть полгода на устранение нарушений, если они были выявлены. Затем эксперты проводят повторную проверку. По ее итогам они принимают решение о наложении или отмене санкций.

Кстати, выявить факт нарушений может и должностное лицо, и обычный заявитель. Заявку обязательно рассмотрят компетентные специалисты. Оставить жалобу по факту нецелевого использования участка может любое физическое и юридическое лицо.