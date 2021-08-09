В Мостовском районе построили газопровод

Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края

В Мостовском районе завершилось строительство газопровода в хуторе Пролетарском. Там открылся объект низкого давления длиной 2,3 километра. Он позволит газифицировать 80% домов.

- Газ в дома будут проводить без привлечения средств жителей. Источники финансирования – единый оператор газа и инвесторы, - сообщил вице-губернатор Александр Трембицкий.

Отметим, что в 2021 году началось строительство еще одного газопровода от станицы Переправной к станице Бесленеевской. Его протяженность будет 13 километров. Закончить стройку обещают в 2022 году.