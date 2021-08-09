У госпитализированных с поезда Мурманск - Адлер детей обнаружили гастроэнтерит

Фото: архив "КП"

70 детей из поезда Мурманск - Адлер сняли с острым кишечным отравлением и отправили в больницы Туапсинского района. Всего на отдых ехали 245 школьников с сопровождающими. Об этом сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Кубани.

- У госпитализированных удовлетворительное состояние. Предварительный диагноз – острый гастроэнтерит и острый энтерит, - уточняют в ведомстве.

Что стало причиной отравления, будут выяснять специалисты. Возбуждено уголовное дело, подробности уточняются. При этом все остальные дети из поезда заселились в здравницы. Их разместили в отдельных корпусах. Роспотребнадзор утверждает, что просроченных продуктов в поезде не было.