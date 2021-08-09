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Общество9 августа 2021 16:16

Умерла жена скончавшегося от коронавируса писателя Виктора Лихоносова

Она ушла из жизни раньше на несколько дней
София ФОМЕНКО
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Краснодарский педагогический институт. Место, где познакомились Виктор Лихоносов и Ольга Борисовна

Краснодарский педагогический институт. Место, где познакомились Виктор Лихоносов и Ольга Борисовна

9 августа скончался известный кубанский писатель Виктор Лихоносов. Он ушел из жизни на 86-м году в Краевой клинической больнице №1 рано утром. До этого лежал в реанимации. Предварительная причина смерти – перенесенный коронавирус.

Позже стало известно и о кончине его жены – Ольги Борисовны. Ее госпитализировали на несколько дней раньше супруга, неделю женщина провела в коме. Причина все та же – тяжелые последствия после инфекции.

Виктор Лихоносов и его жена были практически ровесниками, они познакомились в Краснодарском пединституте. Супруга писателя также была преподавателем. У четы взрослая дочь и двое внуков.