Краснодар
ФотоВидеоCovid-19 на КубаниСочиПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Краснодар
ФотоВидеоCovid-19 на КубаниСочиПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Краснодар
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Общество9 августа 2021 16:43

В горах Сочи будут следить за оползнями из космоса

Исследователи работали над этим проектом 13 лет
София ФОМЕНКО
КомментироватьОставить комментарий(0)
Фото: пресс-служба администрации города Сочи

Фото: пресс-служба администрации города Сочи

В Сочи приступили к первому этапу изучения оползней на курорте с помощью «умных датчиков». Их разработали российские и немецкие исследователи в рамках проекта ICARUS. Над созданием этой системы данных ученые работали 13 лет.

- Для того чтобы составить точный прогноз, нам нужны данные, которые и будут передавать новые датчики. В течение года на участке Субтропического научного центра будут отрабатываться методы сбора и передачи данных через МКС в онлайн-формате, - рассказывает заместитель научного директора РАН Субтропического научного центра Наталья Яицкая.

Датчики будут передавать данные на Международную космическую станцию. В следующем году их установят в Красной Поляне и на склонах Хостинского района курорта.