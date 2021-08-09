С начала года кубанский бизнес получил более 1 млрд льгот

Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края

С начала 2021 года кубанский бизнес получил более 1 миллиарда льгот. Средства отправили в 565 компаний. Спонсируется предпринимательство из бюджета Фонда микрофинансирования, который предлагает минимальные ставки.

- Мы хотим предоставлять максимальные возможности для роста бизнеса, поэтому только в этом году ввели три новых продукта – для самозанятых, IT-бизнеса и молодых предпринимателей. Ставки начинаются от 0,1%, а максимальная ставка – 4,25%, - сказал заместитель главы региона.

Отметим, что по всем вопросам вы можете обратиться по телефону фонда 8 (861) 298-08-08, или по e-mail: info@fmkk.ru.