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Умер Почетный гражданин Краснодара Сергей Дробязко. Он был последним защитником Пашковской переправы. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии краевого центра.

- Наш город понёс ещё одну большую утрату. Не стало Почётного гражданина Краснодара, ветерана Великой Отечественной войны Сергея Григорьевича Дробязко. Он был последним защитником Пашковской переправы, - написал Евгений Первышов в своем Telegram-канале. – Он ушел из жизни на 97-м году, в день, когда начались бои за последний рубеж, это было 79 лет назад.

17-летним подростком ветеран попал на фронт, участвовал в обороне Кубани, защищал последний рубеж, отделявший немцев от левого берега реки - Пашковскую переправу.

Ранее «Комсомольская правда» - Кубань» писала, что глава Краснодара передал знак «Рубеж воинской доблести» в Выставочный зал Боевой Славы. Так сохраняется память о подвиге защитников Пашковской переправы в годы Великой Отечественной войны.