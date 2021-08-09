Пенсионеру, расстрелявшему приставов в Сочи, продлили арест

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Пенсионеру, расстрелявший приставов в Сочи, продлили арест. Он останется под стражей до 8 ноября включительно. Об этом сообщили в пресс-службе суда Ростовской области.

Заседание состоялось в Ленинском районном суде.

- На три месяца продлена мера пресечения Вартану Михайловичу Кочьяну, - уточнили в пресс-службе.

Ранее «Комсомольская правда» - Кубань» писала, что 9 июня на улицу Просвещения в Адлере подъехали экскаваторы, которые должны были снести постройки – несколько магазинов и кафе, которые и принадлежали Кочьяну. Они – в паре метров от коттеджа мужчины. По решению суда признаны самостроями.

Кстати, рядом с этими зданиями летом 2018 года в кафе-шашлычной загорелась электропроводка. Огонь быстро распространился и на соседний трехэтажный барак. Тогда погибли четыре человека в кафе, в здании рядом - 7 человек, включая 8-летнего ребенка. После этого администрация Сочи и подала иск о признании зданий по улице Просвещения самовольными постройками. Как оказалось, у участка не было никаких разрешений на строительство.