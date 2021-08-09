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В Краснодаре введена новая схема движения транспорта. Она заработала в микрорайоне Гидростроителей. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии краевого центра.

- По расчетам специалистов, плотность транспортного потока уменьшится в полтора раза. Также почти на 20% должно сократиться время, проведенное в пути автомобилистами, - уточнили в мэрии.

Новая схема предусматривает прямой выезд с улицы Автолюбителей на Мачуги, запрет левого поворота с Мачуги на Игнатова, изменение организации движения на пересечении Автолюбителей и Гидростроителей и другие меры.

Ранее «Комсомольская правда» - Кубань» писала, что стало известно, какие дороги построят в Восточно-Кругликовском районе Краснодара. Об этом сообщил глава города Евгений Первышов.

Жители Восточно-Кругликовского района, каждый день добирающиеся с работы домой, устали от пробок. В заторах, которые образуются на дорогах, они проводят больше часа. Но, кажется, в ближайшее время ситуация должна поменяться.