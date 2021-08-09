Бизнес-леди из Адыгеи стала финалисткой конкурса «Миссис Россия 2021»

Фото: @missismoscowmissisrussia

Бизнес-леди из Адыгеи Зара Тлехусеж стала финалисткой конкурса "Миссис Россия 2021". Она не только успешный предприниматель, но и мать четырех детей. Об этом сообщается на официальной странице конкурса в Instagram.

- Финал конкурса "Миссис Россия 2021" состоится в Москве 14 августа в концертном зале "Мир", - уточнили организаторы. - Ведущий конкурса - резидент Comedy Club Антон Лирник. Председатель жюри актёр, телеведущий и продюсер - Сергей Светлаков.

Ранее «Комсомольская правда» - Кубань» писала, что жительница Сочи победила в Международном конкурсе красоты «Миссис 2021». В нем приняли участие женщины от 25 до 58 лет.