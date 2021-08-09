Узнали, где будут отключения света в Сочи 10 августа 2021

Фото: @rossetikuban_sochiseti

Отключения света в Сочи 10 августа 2021 пройдут во всех четырех внутригородских районах.

Адлерский район

10 августа с 08:00 до 20:00 проведут при свечах сочинцы, живущие на улицах Светогорская, Рижская, Витебская, Православная, Орбитовская, Фермерская, Ворошиловградская, Блинова, Коммунаров, Миндальная, Черновицкая и села Вардане-Верино.

Хостинский район

10 августа с 05:00 до 19:00 ремонтные работы оставят без электричества жителей улиц Армянская, Грибоедова, Лысая Гора, Серафимовича, Учительская, Тургенева, Ялтинская, Ушинского и 50 лет СССР.

Центральный район

10 августа с 08:00 до 19:00 света не будет в некоторых домах на улицах Виноградная, Политехническая, и Тургенева.

Лазаревский район

10 августа с 08:00 до 19:00 свет погаснет на улице Партизанская, 20.