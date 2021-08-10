На Кубани в цеху для производства памятников зарезали мужчину

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В Краснодарском крае в цеху для производства памятников зарезали мужчину. По данному факту возбуждено уголовное дело. Об этом «Комсомольской правде» - Кубань» сообщил источник в правоохранительных органах.

Трагедия произошла в Белореченске. Двое местных жителей – 53 и 67 лет – сильно поссорились. Конфликт быстро перерос в драку, и пенсионер достал нож. От множественных ножевых ранений 53-летний мужчина скончался в реанимационном отделении местной больницы.

- В отношении пенсионера возбуждено уголовное дело, он задержан, - уточнил источник в правоохранительных органах.

Ранее «Комсомольская правда» - Кубань» писала, что в Туапсе у кафе на набережной зарезали парня. Подозреваемый попал в больницу с ранением живота.