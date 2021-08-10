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В Сочи около цветочного магазина самокатом убили мужчину. От полученных травм он скончался в больнице. Об этом «Комсомольской правде» - Кубань» сообщил источник в правоохранительных органах.

Жуткий случай произошел в центре курорта, на улицы Донской, в районе автобусной остановки Молодежная. У цветочного магазина вспыхнул конфликт. Один из его участников схватил самокат и стал жестоко избивать своего оппонента - 41-летнего местного жителя. С диагнозом тяжелая черепно-мозговая травма – открытый перелом костей черепа - он был доставлен в больницу, но спасти мужчину не удалось.

По подозрению в совершении данного преступления задержан ранее судимый 35-летний сочинец.

- По данному факту возбуждено уголовное дело по ч.4 ст.111 УК РФ "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшего смерть человека", - уточнил источник.

Следком проводит проверку.