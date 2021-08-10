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Общество10 августа 2021 8:00

Что произошло за ночь 10 августа: Пенсионеру, расстрелявшему приставов в Сочи, продлили арест

Что произошло за ночь 10 августа в Краснодарском крае
Михаил ВАСИЛЬЧЕНКО
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Фото: архив КП

Фото: архив КП

Что произошло за ночь 10 августа 2021. Пенсионеру, расстрелявшему приставов в Сочи, продлили арест. Он останется под стражей до 8 ноября включительно.

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