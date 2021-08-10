Что произошло за ночь 10 августа: Пенсионеру, расстрелявшему приставов в Сочи, продлили арест

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Что произошло за ночь 10 августа 2021. Пенсионеру, расстрелявшему приставов в Сочи, продлили арест. Он останется под стражей до 8 ноября включительно.
В Сочи около цветочного магазина самокатом убили мужчину. От полученных травм он скончался в больнице.
На Кубани в цеху для производства памятников зарезали мужчину. По данному факту возбуждено уголовное дело.
У госпитализированных с поезда Мурманск - Адлер детей обнаружили гастроэнтерит. В больницу отправились 70 школьников.
Бизнес-леди из Адыгеи стала финалисткой конкурса «Миссис Россия 2021». Она не только успешный предприниматель, но и мать четырех детей.