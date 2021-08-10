Погода на 10 августа 2021 года в Краснодаре: ураган, грозы и ливни обрушатся на краевой центр

Фото: instagram.com/woglinde

На Кубань надвигается мощный циклон. Уже во вторник на краевой центр обрушатся залповые ливни. Также в городе возможно усиление ветра. На пике порывы будут достигать 14 м/с.

«КП» – Кубань» выяснила, какой будет погода на 10 августа 2021 года в Краснодаре.

- Ожидаем, что максимальная температура воздуха не превысит 28 градусов, – сказали «Комсомольской правде» - Кубань» в Краснодарском центре по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

По прогнозам метеорологов, такая погода продержится в Краснодаре как минимум до конца недели.