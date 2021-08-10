Погода на 10 августа 2021 года в Анапе: мощные ливни и похолодание надвигаются на курорт Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Адская жара на курортах Краснодарского края сменилась похолоданием. За пару дней столбики термометров сбросили около шести градусов. Но падение еще продолжается.

Вместе с похолоданием на Анапу надвигается дождливый циклон. Мощный ливень зарядит на курорте уже сегодня днем. Он продлится как минимум до ночи

«КП» – Кубань» выяснила, какой будет погода на 10 августа 2021 года в Анапе.

- Ожидаем, что максимальная температура воздуха не превысит 25 градусов, – сказали «Комсомольской правде» - Кубань» синоптики.

По прогнозам метеорологов, дождливый циклон задержится на курорте как минимум до конца рабочей недели.