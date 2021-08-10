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Новым вице-мэром Геленджика стал Юрий Кациди. Он будет курировать вопросы ЖКХ, промышленности, транспорта, связи и экологии. На этом посту он сменил Евгения Чеботкова.

Отметим, что ранее 36-летний чиновник возглавил финансовое управление городской администрации. Он является выпускником ГОУ ВПО «Кубанский государственный университет» по специальности «Математические методы в экономике».

В 2008 году окончил ГОУ ДПО «Межотраслевой институт повышения квалификации и переподготовки руководящих кадров и специалистов Российской экономической академии им. Г.В. Плеханова» по специальности «Оценка и экспертиза объектов и прав собственности. Оценка стоимости предприятия (бизнеса)».

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