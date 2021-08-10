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297 нелегальных свалок ликвидировали в Краснодаре за 2021 год. Об этом сообщили в городской администрации.

Отмечается, что в общей сложности правоохранители составили 487 протоколов об административном правонарушении за нелегальные свалки. Еще они зарегистрировали четыре факта сортировки мусора частными лицами. На нарушителей завели уголовные дела.

- Тема очень актуальная и серьезная, мы должны работать на предупреждение. Максимально прошу всех в этой части сконцентрироваться, — подчеркнул первый заместитель главы Краснодара Евгений Наумов.

Отмечается, что больше всего незаконных свалок в 2021 году было ликвидировано в Прикубанском округе Краснодара – 139. Здесь специалисты выявили 1321 тонну мусора.

Еще 68 нелегальных свалок было обнаружено в Карасунском округе. Их общий объем составил 1522 тоны. В Западном округе специалисты выявили 70 свалок. Они вывезли более тысячи тонн мусора. Еще 20 свалок было зафиксировано в Центральном округе. Их общий объем составил 538 тонн.