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Происшествия10 августа 2021 10:00

На Кубани женщина изрезала бутылкой мужчину в сауне

Сейчас она задержана
Михаил ВАСИЛЬЧЕНКО
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На Кубани женщина изрезала бутылкой мужчину в сауне

На Кубани женщина изрезала бутылкой мужчину в сауне

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Обычный поход в сауну обернулся для мужчины больничной койкой. Жуткий инцидент произошел в Тихорецком районе Краснодарского края. Здесь 40-летний мужчина поругался со своей спутницей в сауне.

Недолгий словесный конфликт перерос в драку. Женщина поняла, что силы неравны, и схватилась за бутылку. Несколькими ударами она отправила мужчину на больничную койку.

- Она разбила ему губу и выбила зуб, – рассказал «КП» – Кубань» источник в правоохранительных органах.

Сейчас по факту происшествия проводится проверка. Уже известно, что в отношении женщины возбуждено уголовное дело. Она обвиняется в умышленном причинении легкого вреда здоровью.