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Мощный ливень превратил улицы Новороссийска в бурлящие реки. Непогода обрушилась на город ранним утром.

За несколько часов на побережье Черного моря выпала недельная норма осадков. Дожди превратили центральные улицы в бурлящие реки.

Из-за дождей в городе-герое образовались заторы на дорогах. Пробки уже достигли восьми баллов. Но они продолжают расти.

По словам местных жителей, основной удар стихии пришелся на район Мефодиевки. Здесь вода подошла к частным домам.

По прогнозам синоптиков, дождь в Новороссийске не прекратится до полудня.