На Краснодар обрушился ливень: поливать будет несколько дней

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Мощный ливень обрушился на Краснодар во вторник, 10 августа. За пару часов в городе выпала недельная норма осадков.

Непогода буквально парализована движение личного и общественного транспорта. С самого утра в городе образовались огромные заторы. На пике пробки достигали восьми баллов.

Ливень в Краснодаре Фото: Варвара ДЫМ

Мощный ливень буквально парализовал Ростовское шоссе. Здесь образовался затор на несколько километров.

Багровый оттенок получила улица Колхозная от 40-летия Победы до Красной. Такая же ситуация сейчас на Селезнева.