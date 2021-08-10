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Общество10 августа 2021 9:49

На Краснодар обрушился ливень: поливать будет несколько дней

Из-за непогоды городские магистрали парализовало
Михаил ВАСИЛЬЧЕНКО
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Фото: Яндекс карты

Фото: Яндекс карты

Мощный ливень обрушился на Краснодар во вторник, 10 августа. За пару часов в городе выпала недельная норма осадков.

Непогода буквально парализована движение личного и общественного транспорта. С самого утра в городе образовались огромные заторы. На пике пробки достигали восьми баллов.

Ливень в Краснодаре

Ливень в Краснодаре

Фото: Варвара ДЫМ

Мощный ливень буквально парализовал Ростовское шоссе. Здесь образовался затор на несколько километров.

Багровый оттенок получила улица Колхозная от 40-летия Победы до Красной. Такая же ситуация сейчас на Селезнева.