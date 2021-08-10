Видео потопа в Новороссийске 10 августа 2021: за час выпала месячная норма осадков

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Месячная норма осадков выпала в Новороссийске за час. Об этом сообщает Краснодарский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

Отмечается, что в 4:53 в городе-герое зарядил мощный ливень. Он продлился чуть меньше часа. За это время на побережье выпала практически месячная норма осадков – 47 миллиметров.

По словам синоптиков, такие показатели считаются опасным явлением. Отметим, что месячная норма осадков для Новороссийска составляет 48 миллиметров.

Мощный ливень спровоцировал огромные пробки на центральных магистралях города. На пике они достигали восьми баллов.

Отметим, что дождь в Новороссийске не прекращается. Он длится уже несколько часов.