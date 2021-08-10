Фото пресс-службы администрации Краснодара

Семь школ почти на 9 тысяч мест появятся в Краснодаре. Об этом рассказал мэр города Евгений Первышов.

Отмечается, что администрация уже получила заключение государственной экспертизы по этим проектам.

Фото пресс-службы администрации Краснодара

- По ним у нас также есть положительный ответ от Министерства просвещения РФ на выделение субсидий. В рамках госпрограммы «Развитие образования» получим 7,7 млрд рублей, — написал Первышов в телеграме.

Отмечается, что новые школы появятся на улицах Колхозной, Байбакова, Тверской и Пригородной, Демидовской – в поселке Новознаменском, Первомайской – в поселке Знаменском и поселке Плодородном.

Возведение объектов начнется после выделения субсидий. Обучаться в этих заведения будут 8 тысяч 600 учеников.