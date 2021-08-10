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Общество10 августа 2021 10:39

В нацпарке Сочи созрели смертельно опасные плоды, похожие на инжир

По периметру установлены предупреждающие таблички
София ФОМЕНКО
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Фото: Сочинский нацпарк

Фото: Сочинский нацпарк

В национальном парке Сочи созрели смертельно опасные плоды тунг форта. Эти деревья растут в верхней части парка «Дендрарий», рядом с садом непрерывного цветения и сада птиц.

- Все части тунга смертельно ядовиты. Мы просим гостей нашего парка только любоваться цветами и плодами со стороны. Противоядия от него еще не существует, - сообщают на официальной странице Сочинского нацпарка в соцсетях.

Отметим, что эти деревья привозные. Их родина – центральная и западная часть Китая, а также Вьетнам.