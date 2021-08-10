Первую обособленную велодорожку сделали в Краснодаре

Фото: администрации Краснодара.

Первую обособленную велосипедную дорожку сделали в Краснодаре. Об этом сообщают в пресс-службе городской администрации.

Новые велодорожки расположены по обеим сторонам улицы Северной. Ширина покрытия составляет 1,2 – 1,5 метра, протяженность - более 1,3 километра.

- Дорожка обходит остановки общественного транспорта с учетом растущих деревьев и установленных рекламных щитов, - говорят «Комсомольской правде» - Кубань» в администрации Краснодара. - Кроме того, для велосипедистов также предусмотрены удобные переезды через проезжую часть.

Велодорожки теперь расположены так: по четной стороне улицы Северной от Тургенева до Фрунзе и по нечетной стороне - от Аэродромной до Тургенева. Кстати, на выделенном участке впервые поставлены специальные светофоры для велосипедистов.

— Велосипеды и электросамокаты набирают популярность. Сейчас на федеральном уровне нужно урегулировать правила их движения, — написал глава города Евгений Первышов в своем Telegram-канале. - Уверен, определенные полномочия по регулированию движения будут и у муниципалитетов. Но в любом случае для велосипедистов нужно создавать условия и инфраструктуру, это уже необходимость. Проект на Северной — пилотный.

По словам Евгения Первышов, в будущем в городе собираются создать велотрассы, которые соединят различные микрорайоны и центр кубанской столицы.

Напомним, обустройство велодорожек в Краснодаре ведется с 2013 года. На сегодняшний день в городе оборудовано 10 веломаршрутов протяженностью 27,5 километра.