Фото: инфоцентр Крымский мост
Сломавшийся локомотив парализовал движение пассажирских поездов под Туапсе. Он заблокировал дорогу.
Отмечается, что неприятный инцидент произошел сегодня ночью на станции Чилипси, что в Туапсинском районе.
- Из-за повреждения токоприемника локомотива допущена вынужденная остановка грузового поезда, – сказали «КП» – Кубань» в пресс-службе СКЖД.
Сломавшийся локомотив заблокировал проезд сразу 11 пассажирским поездам. Максимальный простой состава составил полтора часа.
Сейчас специалисты делают все, чтобы восстановить прежний график движения.