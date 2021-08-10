Фото: инфоцентр Крымский мост

Сломавшийся локомотив парализовал движение пассажирских поездов под Туапсе. Он заблокировал дорогу.

Отмечается, что неприятный инцидент произошел сегодня ночью на станции Чилипси, что в Туапсинском районе.

- Из-за повреждения токоприемника локомотива допущена вынужденная остановка грузового поезда, – сказали «КП» – Кубань» в пресс-службе СКЖД.

Сломавшийся локомотив заблокировал проезд сразу 11 пассажирским поездам. Максимальный простой состава составил полтора часа.

Сейчас специалисты делают все, чтобы восстановить прежний график движения.