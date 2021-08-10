В Краснодаре 4 тысячи человек остались без света из-за энергоаварий

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В краевом центре 10 августа четыре тысячи человек остались без света. Сначала отключение случилось в Прикубанском округе на улицах Циолковского, Декоративной, Новосельской, Целиноградской, 9-й Тихой и Ейском шоссе. Там без блага цивилизации остаются 2500 жителей.

Затем свет пропал и в Карасунском округе на на улицах Оружейной, Вольной, Островной, Троицкой, Пластуновской и Капитальной. Тут без блага цивилизации остаются 1700 человек.

- Поломки устраняют бригады НЭСК. Электроэнергия вернется в дома в течение 4-5 часов, - сообщили «КП»-Кубань» в Единой диспетчерской службе.