Названы самые зараженные коронавирусом районы Краснодарского края

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Стали известны самые зараженные коронавирусом районы Краснодарского края. Уже более года «КП» – Кубань» следит за ситуацией с распространением страшной инфекции на Кубани.

За последние 24 часа на Кубани было сдано 257 положительных тестов на коронавирус. Возглавил антирейтинг районов с наибольшим количеством заразившихся Краснодар. За предыдущие сутки в краевом центре диагноз COVID-19 подтвердился у 35 человек. На второе место в антирейтинг забрался Сочи. За минувшие сутки на курорте обнаружили 34 новых заболевших. На третьей строчке оказался Армавир. Здесь было сдано еще 29 положительных тестов на коронавирус. На четвертой позиции расположился Тихорецкий район с 22 заразившимися.

Отметим, что лучший способ избежать заражения – вакцинация. Она стартовала на Кубани восемь месяцев назад. За это время прививку от коронавируса поставили более миллиона человек.