На Кубани появится первый сербско-российский храм имени Святого Саввы

Встреча делегации Краснодарского края с Преосвященным Митрополитом Екатеринодарским и Кубанским Григорием

В Краснодарском крае появится первый сербско-российский храм имени Святого Саввы. Его создание обсудили на встрече с Преосвященным Митрополитом Екатеринодарским и Кубанским Григорием.

Об итогах этой бизнес-миссии Кубани в Республику Сербия рассказал глава Фонда развития региона и депутат Илья Шакалов.

- От лица сербской православной церкви передали Митрополиту икону и памятные подарки - книги о святых местах Сербии. Подчеркнули важность развития и укрепления духовно-нравственного воспитания наших народов, сербско-российских традиций и устоев, казачества, а также установления побратимских связей между нашими регионами, - поделился новостями после встречи депутат.

Также Илья Шакалов отметил, что храм Святого Саввы станет значимым проектом и даст уверенность в укреплении дружбы и духовного сплочения между Краснодарским краем и республикой Сербия.