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Из-за грозы и мощных ливней в Анапе запретили купание в море. Ограничения продлятся как минимум до конца суток, 10 августа. Об этом сообщает пресс-служба курорта.

Отмечается, что запрет касается всех пляжей Анапы. Спасатели призывают местных жителей и туристов быть осторожными и не подвергать свою жизнь опасности.

- Ливни и грозы сохранятся на курорте как минимум до конца суток – сказали «КП» – Кубань» синоптики. – Распогодится в Анапе только к концу недели – в воскресенье.

Ранее синоптики предупреждали, что на побережье Черного моря возможно формирование смерчей. Накануне они образовались под Новороссийском – в Широкой балке.