Из-за ДТП с участием фуры была перекрыта часть трассы Новороссийск – Керчь

Фото: instagram.com/alekseioderov

Страшная авария случилось во вторник, 10 августа, утром под Новороссийском. В районе Волчьих ворот фура врезалась в ограждение и перекрыла часть трассы.

По предварительной информации, водитель не справился с управлением на мокрой дороге и улетел в отбойник. После аварии машину развернуло, и она перекрыла часть трассы Новороссийск – Керчь.

Из-за аварии на участке дороги образовалась огромная пробка. На место сразу же выехали спасатели.

– При помощи бензореза сделали технологический разрез в разделительном ограждении, чтобы запустить реверс, а затем приступили к эвакуации грузового автомобиля, – сказал руководитель службы спасения Новороссийска Алексей Одеров.

После запуска реверсивного движения спасатели убрали фуру с дороги. Сейчас движение на участке восстановлено. В результате аварии никто не пострадал.