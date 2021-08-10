Уникальный «стеклянный» мост появился на курорте «Роза Хутор»

Фото предоставлено пресс-службой Роза Хутор.

Гости курорта, любители экстремальных развлечений, получили еще одну возможность испытать себя на прочность. Захватывающий дух аттракцион - подвесной мост протяженностью 32 метра с абсолютно прозрачными ступенями – недавно открылся на «Роза Хутор». Он установлен на Роза Пик, на высоте 2320 метров над уровнем моря.

- Наш мост – уникальная конструкция. Конечно, мы вдохновлялись зарубежными аналогами, но в итоге создали собственный вариант. Мост представляет собой ступени из прочного монолитного поликарбоната, скрепленного металлическими скобами и тросами. Сам мост, в отличие от тех, которые есть мире, подвижный. Поэтому проход по нему обеспечивает массу ярких эмоций, - говорит организатор проекта Александр Якущенко.

Фото предоставлено пресс-службой Роза Хутор.

Безопасность гарантирует специальное страховочное снаряжение, которое в обязательном порядке должен надеть каждый, кто желает пройти по мосту. Есть и ограничения по весу и росту - на мост допускаются люди, чей вес не превышает 100 кг и ростом не менее 130 см.

Таким образом, на Роза Пик сейчас можно пройти по трем подвесным мостам. Большой мост работает только в летний сезон, его длина составляет 115 метров. Малый – протяженностью 72 метра - открыт круглый год. Ожидается, что новый «стеклянный» мост (32 метра) также будет доступен в любое время года.