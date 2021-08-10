В Краснодаре начнут строительство семи новых школ

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В Краснодаре в 2021 году начнут строительство семи новых школ. Проекты уже получили положительное заключение госэкспертизы. Об этом сообщает мэр кубанской столицы Евгений Первышов.

- Рассчитываем, что субсидии доведут в ближайшее время - тогда мы сразу приступим к строительству, - уточняет Евгений Первышов в своем Telegram-канале.

Всего же к 1 сентября свои двери для детей распахнут пять новых школ. Три учебных заведения откроют в поселке Российском, Новознаменском жилом районе и микрорайоне Молодежном. Кроме того, учебный год начнется в двух новых корпусах школ № 46 на Гидрострое и № 87 в Юбилейном микрорайоне.

По словам директора департамента Артема Аганова, за последние 10 дней открылись четыре школы. Они рассчитаны на 2900 мест.

- Все объекты возвели по требованию жителей, особенно там, где ситуация с нехваткой мест стоит наиболее остро, - добавляют в администрации города.