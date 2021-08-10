Банк РНКБ внедрил оплату товаров и услуг через Систему быстрых платежей

Банк РНКБ предоставил клиентам возможность оплаты покупок и услуг через Систему быстрых платежей (СБП). Новая возможность совершать платежи доступна пользователям мобильного приложения «РНКБ 24/7» в адрес юридических лиц и предпринимателей, которые подключены к сервису СБП.

В настоящее время клиентам доступна возможность оплаты товара или услуги при помощи СБП по QR-коду, содержащему все необходимые для совершения оплаты реквизиты. При этом сам QR-код может быть размещен как на платежном терминале, так и на сайте, на пре-чеке торговца, а пользователю достаточно выбрать опцию распознавания QR-кода в мобильном приложении и считать сформированный код. После проверки суммы и реквизитов получателя платежа и подтверждения операции оплата и зачисление средств продавцу осуществляется мгновенно.

О возможности оплаты при помощи СБП покупателям сообщают либо сотрудники торгово-сервисной точки, либо выбор такого способа оплаты предложат клиенту на интернет-сайте. Методы формирования реквизитов для совершения оплаты весьма разнообразны – от печати QR-кодов на пре-чеках до выведения универсальных методов получения реквизитов для совершения оплаты (платежная ссылка и QR-код) на интернет-ресурсах.

Такие платежи уже можно осуществлять на сайтах многих онлайн-ритейлеров, при этом количество интернет-площадок и обычных магазинов, где возможна оплата при помощи СБП, будет постоянно увеличиваться.

Кроме того, многие интернет-магазины реализуют оплату по СБП в виде платежных ссылок и кнопок. Выбрав такой метод оплаты, клиент перейдет в свое банковское мобильное приложение, где сможет совершить платеж. В этом случае не нужно будет считывать QR-код или вводить данные счета. В перспективе клиенты РНКБ смогут воспользоваться и этими возможностями.

- На сегодняшний в день в мобильном приложении банка совершается 125 тысяч платежей в день – это примерно в 1,5 раза больше, чем в июне прошлого года, - говорит заместитель Председателя Правления РНКБ Николай Билан. – В период пандемии коронавируса в развитии дистанционных каналов обслуживания и безналичных расчетов заинтересованы не только банки, но и предприниматели. Мы предоставляем нашим клиентам все возможности для использования современных цифровых технологий, которые не только комфортны, но и безопасны.