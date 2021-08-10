Краснодар
ФотоВидеоCovid-19 на КубаниСочиПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Краснодар
ФотоВидеоCovid-19 на КубаниСочиПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Краснодар
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Общество10 августа 2021 13:12

В Краснодаре на пассажира маршрутки вылилась канистра с горючей смесью

Против водителя маршрутки возбудили уголовное дело
София ФОМЕНКО
КомментироватьОставить комментарий(0)
Фото: архив

Фото: архив

В краевом центре возбуждено уголовное дело в отношении 58-летнего водителя маршрутки. По данным следствия, днем 11 июля мужчина перевозил пассажиров по маршруту №182а. В салоне была канистра с горючей смесью, которая внезапно загорелась, а 38-летний пассажир получил множественные термические ожоги. Он до сих пор находится на лечении.

- Перевоз канистры с горючей смесью – нарушение противопожарной безопасности, из-за которого случилась трагедия. Возбуждено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающем требованиям безопасности жизни и здоровья потребителя с причинением тяжкого вреда здоровью, - сообщает пресс-служба СУ СК России по Краснодарскому краю.

Расследование продолжается.

В Краснодаре загорелся автобус №182А