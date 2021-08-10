В аэропорту Краснодара у пассажирки изъяли 1,7 миллиона рублей

Фото: Краснодарской таможни.

В августе этого года у жительницы России, улетающей в Стамбул, нашли незадекларированные деньги. Она везла с собой 23 900 долларов.

В аэропорту Краснодара женщина не заполнила пассажирскую таможенную декларацию. Сумму в размере 10 000 долларов вернули, остальные 13 900 долларов, а это 1,7 миллиона рублей, изъяли. Сейчас продолжается расследование.

Начальник таможенного поста Аэропорт Краснодар Павел Барманов пояснил, что гражданам, выезжающим за пределы территории Евразийского экономического союза, необходимо своевременно узнавать таможенные правила.

- Всего во время прохождения таможенного контроля товаров за последние три месяца изъяли незадекларированных денежных средств на сумму свыше 5,6 миллиона рублей, - говорят «Комсомольской правде» - Кубань» в Краснодарской таможне. - По всем этим фактам возбуждено 17 дел об административных правонарушениях.