Исполнилось сто лет со дня рождения академика Бориса Лапина

Борис Лапин Фото: НИИ медицинской приматологии

Исполняется сто лет со дня рождения Почетного гражданина Сочи, академика Бориса Лапина. Он – легендарный руководитель НИИ медицинской приматологии, посвятивший всю свою жизнь науке. С 1958 года он руководил институтом экспериментальной патологии и терапии в Сухуми, а после возглавлял НИИ медицинской приматологии в Сочи. Он до последних дней своей жизни занимался научной деятельностью.

- Лапин стоял у истоков разработки вакцин от различных болезней. Питомцы НИИ – обезьяны - с научной миссией отправлялись в космос, - рассказывают в пресс-службе администрации курорта.

Отметим, что Борис Лапин не только ученый, но и герой войны. Его тяжело ранило на Курской дуге. Там он потерял ногу, долго лечился и в итоге решил стать врачом. Он - лауреат Государственной премии и премии Правительства РФ в области науки и техники. Был награжден Орденом Почета, имеет звания «Человек года» и «Международный ученый года».