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Общество10 августа 2021 13:57

В Краснодарском крае реализуется свыше 400 инвестпроектов на сумму более 2,2 трлн рублей

Об этом рассказал губернатор Кубани Вениамин Кондратьев
Михаил ВАСИЛЬЧЕНКО
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Фото: admkrai.krasnodar.ru/

Фото: admkrai.krasnodar.ru/

В Краснодарском крае реализуется свыше 400 инвестпроектов на сумму более 2,2 триллиона рублей. Об этом рассказал губернатор Кубани Вениамин Кондратьев.

- В этом году в крае уже завершили реализацию 22 инвестиционных проектов на общую сумму 22,7 млрд рублей. В результате появилось свыше 500 новых рабочих мест, – отметил глава региона.

Так, в Темрюкском районе было возведено две многофункциональные зоны. В Крымске заработало новое винодельческое предприятие. В Павловском районе был обновлен сахарный завод. В Гулькевичи завершена модернизация молочно-товарной фермы.

Самый высокий интерес инвесторов зафиксирован в транспортировке и хранении, обрабатывающих производствах и сельском хозяйстве.

- В целом по итогам года в экономику края мы рассчитываем привлечь более 530 млрд рублей, – акцентировал Вениамин Кондратьев.

Отмечается, что в 2021 году Краснодарский край уже заключил 76 инвестиционных соглашений на общую сумму 194,5 млрд рублей. Благодаря этому на Кубани появится около 12 тысяч рабочих мест.