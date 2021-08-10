Виктора Лихоносова похоронят в поселке Пересыпь Темрюкского района

Виктор Лихоносов

9 августа стало известно о смерти кубанского писателя Виктора Лихоносова. Он – автор романа «Наш маленький Париж». Виктор Иванович скончался в реанимации Краевой клинической больницы №1 на 86-м году жизни.

Похоронят его в поселке Пересыпь Темрюкского района. Это место он сам указал в своем завещании. Именно ему он посвятил одну из своих повестей «Одинокие вечера в Пересыпи». Об этом сообщил мэр города Евгений Первышов.

- Также предлагаю присвоить имя Лихоносова Дому культуры Центрального округа, который расположен в историческом здании на улице Красноармейской,30, - написал глава в своем тг-канале.

Церемония прощания с писателем пройдет 11 августа в 13:00 в Храме Покрова Пресвятой Богородицы, по адресу станица Тамань, переулок Калинина, 1.

Отдать дань памяти легенде кубанской литературы можно будет в этот же день в Краснодаре. Возле Литературного музея по адресу улица Постовая, дом 39/1 с 11:00 до 17:00 будет открыта мемориальная площадка, а в самом музее – экспозиция, посвященная его творчеству.

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