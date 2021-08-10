Банк Уралсиб и Фонд развития бизнеса Краснодарского края подписали соглашение о сотрудничестве по вопросам предоставления поручительств Фонда субъектам малого и среднего предпринимательства по банковским гарантиям.

Благодаря этому у представителей малого и среднего бизнеса Кубани появилась возможность получить банковскую гарантию в Банке Уралсиб без предоставления собственного залогового обеспечения (либо при недостаточности собственного залогового обеспечения) под поручительство Фонда развития бизнеса Краснодарского края.

- В Уралсибе действует целый ряд программ и сервисов по выдаче банковских гарантий для предприятий, участвующих в реализации инфраструктурных проектов, финансируемых за счет бюджетных средств в рамках 44-ФЗ, а также в тендерах и аукционах по 223-ФЗ. Мы уверены, что сотрудничество с Фондом позволит предприятиям края расширить свое участие в экономической жизни Кубани, – отметил управляющий Филиалом «Южный» ПАО «БАНК УРАЛСИБ» Эдуард Колесников.

- Банк Уралсиб – один из старейших наших партнеров, но до этого момента мы работали с коллегами только в направлении предоставления поручительств по кредитным договорам. Теперь же спектр наших возможностей в части предоставления гарантийной поддержки клиентам Банка будет существенно расширен, – отметила Елена Пистунова, руководитель Фонда развития бизнеса Краснодарского края. – Главная цель соглашения – создание условий для равного доступа субъектов малого и среднего предпринимательства к финансовым ресурсам на территории Краснодарского края, в т.ч. и к банковским гарантиям.

Подробную информацию о продуктах и услугах для малого бизнеса можно получить на сайте ПАО «БАНК УРАЛСИБ», а также по телефону 8-800-700-77-16, в чатах на сайте и мессенджерах.