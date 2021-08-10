Видео жуткого ДТП под Анапой: машины похоронили двоих

Фото: МВД по Анапе.

Утром 10 августа на дороге неподалеку от станицы Благовещенской, что находится под Анапой, водитель за рулем Mitsubishi RVR решил совершить обгон. Выехав на встречку, он не заметил автомобиль "Вис". Произошло роковое столкновение.

Фото: МВД по Анапе.

- От полученных травм два человека скончались на месте - это пассажир Mitsubishi и водитель автомобиля "Вис", - сообщает «Комсомольской правде» - Кубань» МВД по Анапе.

А вот мужчина, находившийся за рулем Mitsubishi, госпитализирован в городскую больницу Анапы.

Видео жуткого ДТП под Анапой опубликовали полицейские. На кадрах видно, что машины превратились в груду металла. Разбитые автомобили буквально похоронили людей - погибших из салона пришлось доставать спасателям.

По предварительной информации, роковое столкновение произошло из-за нарушений правил обгона. Сотрудники полиции устанавливают причины и обстоятельства ДТП. - По факту произошедшего проводится проверка, - добавляют в МВД по Анапе.