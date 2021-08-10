На Кубани от коронавируса привились почти 1,7 млн человек

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В Краснодарском крае от коронавируса привились почти 1,7 млн человек. Это 62% от целевого показателя. Об этом на планерке с главами муниципалитетов региона сообщила вице-губернатор Анна Минькова.

- Высокие темпы вакцинации за последний месяц наблюдались в КавказскомЮ Гулькевическом и Апшеронском районах. А вот Тбилисский, Новопокровский, Кущевский районы и Горячий Ключ показывают самые низкие темпы, поэтому нам нужно понять причины того, что случилось, - отметила чиновник.

Также она сообщила, что сейчас на Кубани отмечается уменьшение темпов вакцинации. Во многом это из-за окончания акции прививок для обязательных категорий граждан.