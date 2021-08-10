На Кубани впервые будут выпускать дизельное топливо класса Евро-5

Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края

В Краснодарском крае начнут выпускать дизельное топливо класса Евро-5. Оно считается высшим в рангах нефтепродуктов. Такое обновление станет доступно в 2023 году. Об этом сообщил губернатор региона Вениамин Кондратьев на встрече с руководством Афипского завода.

- На долю вашего предприятия приходится 20% нефтепереработки региона. Перевод такой отрасли – одна из задач краевой Стратегии развития до 2030 года, - отметил глава.

В свою очередь глава Афипского завода отметил, что производство на заводе сейчас можно назвать безопасным и экологичным. При этом в год на предприятии перерабатывается до 9 миллионов нефти.