Ключи от квартир вручил глава Курганинского района Андрей Ворушилин Фото: администрация Курганинского района

В Курганинском районе детям-сиротам вручили ключи от квартир. Такой подарок от государства в этом году получили 38 детей. В их числе 20-летний Максим Ницук, получивший жилье со своей молодой семьей в день рождения.

Ключи вручал глава муниципалитета Андрей Ворушилин.

- Главное, чтобы в ваших семьях царили мир, любовь, взаимопонимание, чтобы радовали вас дети, а потом – и внуки. Для каждого человека в этой жизни важно знать, что у него есть дом и там его всегда ждут, - пожелал он.

Программа «Дети Кубани», благодаря которой детям-сиротам дарят квартиры, начала действовать в 2009 году. За это время в Курганинском районе приобрели уже 395 квартир на сумму более 469 миллионов. В каждой из них есть индивидуальное отопление, сантехника, газовые плиты и сделан евроремонт.