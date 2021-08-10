В Сочи открыли спорткомплекс «Лесное»

Фото: пресс-служба администрации Сочи

В Сочи прошло торжественное открытие спорткомплекса «Лесное». На территории нового центра смогут заниматься до 300 спортсменов. Для этого здесь построено 7 корпусов, где два универсальных спортивных зала площадью 1350 и 640 м2, а также залы для единоборств и хореографии. В них планируют проводить тренировки и соревнования по борьбе, боксу, художественной гимнастике, фехтованию, мини-футболу, баскетболу, дзюдо, настольному теннису, волейболу, гандболу и самбо.

- Теперь спортивные школы Сочи имеют полноценную базу для игровых видов спорта. Здесь будут проходить как сборы наших юных спортсменов, так и соревнования городского, краевого и федерального статуса, - заявил директор департамента физической культуры и спорта администрации города Сочи Анатолий Мирошников.

Спорткомплекс вошел во всероссийский реестр объектов Минспорта РФ. Здесь уже прошли первые масштабные сборы по тхэквондо.

- Юные сочинские спортсмены принимали участие в тренировках совместно с заслуженными спортсменами из 12 стран, среди которых были будущие чемпионы и призеры Олимпиады в Токио. И я могу сказать, что комплекс очень комфортен. Что очень важно для нашего города, в нем прекрасная система вентиляции, достаточное количество ковров, вся сопутствующая инфраструктура, хорошее питание и удобное расположение, - сообщил президент федерации тхэквондо (ВТФ) Сочи Вадим Бадалян.